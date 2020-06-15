Полиция в Париже устроила ночную акцию протеста после запрета "душить" задержанных

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в ночь на понедельник устроили акцию протеста в Париже, сообщают французские СМИ.

Сотни полицейских собрались на площади Трокадеро в знак протеста против недавних заявлений главы МВД Кристофа Кастанера, в том числе о решении запретить стражам порядка использовать тактику "удушения" при задержании. Подобную акцию стражи порядка устроили также в ночь на воскресенье, 14 июня, у Триумфальной арки.

В минувшую пятницу, 12 июня, министр внутренних дел Франции принял представителей профсоюзов французской полиции, недовольных запретом на использование тактики "удушения" во время задержаний.

В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон, обращаясь накануне к народу страны, заявил, что полицейские и жандармы "заслуживают признания всей нации", поскольку "без республиканского порядка не будет ни безопасности, ни свободы". Вместе с тем, он указал, что Франция будет решительно выступать против расизма, антисемитизма и любых форм дискриминации.

Ранее сообщалось, что по призыву семьи чернокожего гражданина Франции Адамы Траоре, умершего в июле 2016 года после силового задержания жандармами, манифестации были организованы в субботу, 13 июня, в Париже и в нескольких крупных городах Франции, в том числе в знак солидарности с акциями "Black lives matter", проходящими в мире после убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда. Напомним, что Флойд умер из-за того, что сотрудники правоохранительных органов применили к нему удушающий прием при задержании.