Премьер Молдавии заявил о второй волне заражения коронавирусом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Ион Кику считает, что в республике начинается вторая волна заражения коронавирусом. Об этом он заявил в понедельник утром, на брифинге после еженедельного совещания с президентом и премьер-министром.

"Хотя официально не заявлено о начале второй волны пандемии коронавируса, мы с обеспокоенностью следим за развитием ситуации. И видим, что она наступает, и у нас, и в европейских странах, и в регионе, в соседних странах, где наблюдается рост количества случаев заражения COVID-19", - сказал Кику.

Он отметил, что на прошлой неделе и в Молдавии ежедневно регистрировался количества случаев заболевания. "К сожалению, у нас также устанавливали антирекорды в последние несколько дней по количеству регистрации новых случаев заболевания. Мы обсуждали со специалистами-эпидемиологами возможную эволюцию. Вероятнее всего, и на этой неделе у нас будет много новых случаев - вплоть до 500-600 новых случаев заражения в день", - сказал Кику. Он отметил, что мест в больнице осталось очень мало, поэтому в ближайшие дни специалисты подготовят установку дополнительно еще двух тысяч койкомест в больницах и созданных импровизированных центрах размещения больных.

Кроме того, с понедельника в Молдавии введены новые ограничения на работу учреждений бюджетной сферы, но отменены все запреты на возобновление деятельности экономических агентов. Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства, в связи с ухудшениеим эпидемиологической ситуации в Молдавии вновь введен специальный режим работы для государственных учреждений. "Бюджетные организации будут работать по особому графику - в две смены. В зависимости от потребностей каждого учреждения сотрудники делятся на две части. Две недели они будут работать в офисах, а две недели – удаленно. После этого будут меняться. Решения будут приниматься специальными приказами руководителя каждого учреждения", - говорится в сообщении.

Также с 15 по 30 июня вводится особый график движения общественного транспорта в городах Кишинев и Бельцы. Согласно этому графику, общественный транспорт будет работать только утром и вечером – с 5:00 до 10:30, и с 15:30 до 21:30. В троллейбусах и автобусах могут находиться не более 40 человек, а в транспорте с удлиненным кузовом (гармошках) - до 60 человек. В выходные дни общественный транспорт ходить не будет.

Также, до 30 июня ограничено присутствие людей в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т. д.) в группах более трех человек. Соблюдение социальной/физической дистанции не менее одного метра остается обязательным независимо от количества людей в общественных местах.

В то же время, с понедельника Молдавия возобновляет авиасообщение с зарубежными странами, а также снимается ряд ограничений на экономическую деятельность. Управление гражданской авиации Молдавии уже проинформировало операторов других стран о возобновлении регулярных пассажирских рейсов, выполнение которых было приостановлено 17 марта. Ранее полеты осуществлялись только чартерными рейсами с разрешения Национальной чрезвычайной комиссии. Для начала возобновятся полеты в Минск, Москву, Лондон и несколько городов Италии. При этом, летать смогут, в основном граждане Молдавии, так как въезд иностранцев в республику запрещен, за исключением дипломатов, транзитных пассажиров и нескольких других случаев. Вход в здание Кишиневского аэропорта будет строго регламентирован, вход для провожающих - запрещен.

Кафе и рестораны должны организовать работу таким образом, чтобы дистанция между посетителями была не менее 1,5 метра. Допускается обслуживание не более четырех человек за столиком, при входе в заведение у каждого клиента будут измерять температуру. Владельцы ресторанов и кафе должны обеспечить все меры безопасности, сотрудники должны обслуживать клиентов в масках и перчатках, должны быть оборудованы отдельные санузлы для сотрудников и посетителей ресторанов и кафе. За соблюдением правил будут следить специальные группы полицейских.

Также с понедельника начинают работать фитнес-центры и тренажерные залы. Для них введены особые правила. Так, у посетителей не будет доступа к раздевалкам, душевым и бассейнам. Также количество людей, тренирующихся в спортивном зале, будет ограничено. Согласно новым правилам, тренеры и сотрудники спортзалов будут обязаны носить защитные маски. Администраторы тренажерных залов должны разместить спортивные тренажеры и оборудование на расстоянии двух метров друг от друга. Также все оборудование необходимо дезинфицировать после каждой тренировки. Посетители должны будут соблюдать физическое расстояние, по меньшей мере, в один метр.

На прошлой неделе премьер Ион Кику отдал распоряжение полиции вывести на улицы весь личный состав, чтобы усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Президент Игорь Додон в субботу подписал Указ, разрешающий привлекать к патрулированию улиц военнослужащих.

Общее число зараженных COVID-19 в Молдавии составляет 11740 человек. Из них 6623 человек вылечилось, 406 – скончалось. В настоящее время в Молдавии остается 4711 активных случаев, из них 359 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 24 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на рост количества зараженных, молдавские власти с 1 июня объявили о поэтапном отмене введенных ограничений. Были открыты рынки, парикмахерские, восстановлено движение поездов и междугородних автобусов, открыты все магазины – за исключением торговых центров. В понедельник, 8 июня, открылись все торговые центры, за исключением размещенных в них ресторанов, кафе и развлекательных кортов.