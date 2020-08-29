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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
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Глава Минздрава Молдавии заболела коронавирусом

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила в субботу на своей странице в фейсбуке, что заболела коронавирусом.

Пандемия коронавируса

"На данный момент я борюсь с болезнью. Не как министр, а как пациент, у которого положительный результат на COVID-19", - сказала она, отметив, что "это сложно, как морально, так и физически".

Министр выразила надежду на то, что хорошо перенесет болезнь и подчеркнула, что следит за лечением, прописанным врачами. Думбрэвяну также поблагодарила коллег из медицинской системы.

Ранее сообщалось, что в мае коронавирусом переболели министр внутренних дел Молдавии Павел Войку и начальник Пограничной полиции Корнелиу Гроза.

В Молдавии, по последним данным, зарегистрировано 35 904 случаев заражения COVID-19. При этом, 24 777 человека уже вылечились, а 981 скончался.

Хроника коронавируса. Август.

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