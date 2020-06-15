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Премьер Киргизии Абылгазиев подал в отставку

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку, сообщает в понедельник пресс-служба киргизского правительства.

"В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений, я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Киргизии", - говорится в заявлении Абылгазиева, распространенном пресс-службой.

Абылгазиев подчеркнул, что не имеет никакого отношения к делу о незаконном продлении и переоформлении радиочастотных ресурсов. "Прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований", - заявил он.

По его словам, в течение его двухнедельного отпуска следственные органы к нему не обращались. 27 мая Абылгазиев взял отпуск, чтобы избежать обвинений в давлении на следствие по делу о коррупции при использовании частот мобильной связи.

В начале апреля в Генпрокуратуре Киргизии по факту коррупции со стороны сотрудников Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) и Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) было зарегистрировано досудебное производство. Эти чиновники подозреваются в том, что в сговоре с представителями частных компаний, в нарушение требований законодательства, пролоббировали переоформление лицензии по использованию радиочастотного спектра 200 МГц.

По данным киргизских СМИ, в марте ОсОО "Sky Mobile" (торговая марка Beeline) приобрела за $1,8 млн компанию "Ала-TV", а вместе с ней и лицензию по использованию радиочастотного спектра 200 МГц, предназначенного для вещания кабельного телевидения. Далее сотовая компания через ГКИТиС переоформила радиочастоты, которые использовались для телевещания, для работы связи в режиме 4G. В результате чего государству был нанесен ущерб 5 млрд сомов ($67,5 млн).

Киргизское информационное агентство "24 kg" со ссылкой на собственные источники сообщило, что в рамках этого уголовного дела задержаны экс-директор Государственного агентства связи при ГКИТиС Наталья Черногубова, двое сотрудников ГКНБ, в том числе начальник одного из управлений, а также директор компании "Ала-TV".

В телекоммуникационном холдинге VEON, который владеет киргизским оператором, "Интерфаксу" сообщили, что Sky Mobile сотрудничает и будет продолжать в полной мере сотрудничать с местными властями в их расследовании. Оператору не были предоставлены доказательства неправомерных действий в связи со сделкой, сказал представитель VEON.

Киргизия Мухаммедкалый Абылгазиев

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