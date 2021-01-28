В Киргизии арестован экс-премьер

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев арестован на два месяца по подозрению в коррупции и незаконном обогащении, сообщает в четверг пресс-служба Первомайского суда Бишкека.

Абылгазиев был задержан 26 января. По данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, будучи премьер-министром, он вопреки интересам государства и граждан необоснованно и в нарушение законодательства подписал постановление правительства, согласно которому разработчику крупнейшего в стране золоторудного месторождения "Кумтор" дополнительно были предоставлены территории для геологоразведки и добычи золота.

Абылгазиев возглавил правительство Киргизии в 2018 году. 15 июня 2020 он подал в отставку.