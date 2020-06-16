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Число жертв коронавируса в мире превысило 436 тыс. человек

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени вторника достигло 436 899 человек, увеличившись за сутки на 3 505, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 вторника, 16 июня, насчитывалось 8 034 461 инфицированный COVID-19, рост за сутки составил 121 480, излечились более 3,8 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 113 901 (116 127 скончавшихся), Бразилии - 888 271 (43 959), Индии - 332 424 (9 900), Великобритании - 298 315 (41 821), Испании - 244 109 (27 136), Италии - 237 290 (34 371), Перу - 232 992 (6 860), Франции - 194 305 (29 439), Иране - 189 876 (8 950), Германии - 187 682 (8 807), Турции - 179 831 (4 825), Чили - 179 436 (3 362), Мексике - 150 264 (17 580), Пакистане - 144 478 (2 839), Саудовской Аравии - 132 048 (1 011), Канаде - 100 736 (8 228).

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.

Хроника 09 января – 16 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус

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