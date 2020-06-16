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Жертв COVID-19 в США стало больше, чем погибших на Первой мировой американских солдат

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Скончавшихся после заражения коронавирусом американцев теперь больше, чем погибших в годы Первой мировой войны военнослужащих США, сообщает во вторник Associated Press.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США к настоящему моменту число умерших, у которых был подтвержден коронавирус, достигло 116 526 человек. При этом в Первую мировую войну, как считается, погибло 116 516 американских военнослужащих.

При этом в сообщении агентства отмечается, что обе цифры могут не совпадать с реальным положением дел.

США коронавирус

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