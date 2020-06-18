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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
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Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне общемировой нисходящей коррекции из-за опасений второй волны заболеваний коронавирусом в Штатах; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,2%, при этом лидерами отката выступают акции "Аэрофлота" на фоне планов допэмиссии и бумаги "Магнита" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2733,42 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1235,19 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,5%.

Доллар стоит 69,66 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-3,5%), "Магнита" (-3,4%, до 3813 рубля; дивиденды за IV квартал 2019 года - 157 рублей), "Яндекса" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Ростелекома" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).

Подросли акции "Башнефти" (+1,4%), "РусГидро" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), акции "Мосбиржи" (+0,4%), "Мечела" (+0,3%).

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг можно ожидать нейтральных торгов акциями, однако преобладание негатива в лице рисков второй волны пандемии COVID-19 может взять свое.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, позитивный импульс, позволивший рынкам отыграть большую часть потерь предыдущей недели, к середине недели иссяк, встретив волну продаж на росте опасений относительно второй волны коронавируса и темпов восстановления мировой экономики.

В последнее время, на фоне смещения эпицентра распространения коронавируса в Латинскую Америку и Индию, инвесторы слабо реагировали на новости, связанные с пандемией, несмотря на то, что количество новых случаев заражения в день вышло на новые максимумы. Основной идеей для рынков выступало постепенное снятие карантинных мер в Европе и США, что подогревало ожидания роста экономической активности и восстановления экономик. Однако появление нового очага заражения в Китае, а также сохраняющиеся темпы заражения в США вновь вернули тему коронавируса в повестку дня. Опасения связаны с необходимостью введения карантинных мер в Китае, что сдержит восстановление китайской экономики. Более того, сложившаяся ситуация дает повод инвесторам опасаться аналогичного сценария и в странах, снимающих карантинные меры. В результате данный фактор сдерживает покупки по широкому спектру активов, а в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае приведет к новой волне снижения.

Вторым фактором, также непосредственно связанным с восстановлением мировой экономики, выступает состояние отношений между США и Китаем. И если в текущий момент напряженность спала, несмотря на введение Штатами санкций в отношении китайских чиновников и обещанные Пекином контрмеры, то сохраняются риски активизации противостояния, что может сказаться на торговых отношениях между странами и, соответственно, темпах восстановления мировой экономики после пандемии.

В итоге утром в четверг настроения на рынках умеренно негативные. В ходе торгов инвесторы обратят внимание на решение Банка Англии по ставке, а также публикацию в США статистики по первичным заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии.

Учитывая внешний фон, в четверг ожидается преобладание продаж в российских акциях, что направит индекс МосБиржи в сторону уровня 2700 пунктов. Однако коридор 2700-2750 пунктов по итогам дня может сохраниться, считает Зварич.

В США индексы в среду показали смешанную динамику, снизились Dow Jones (-0,7%) и S&P 500 (-0,4%), прервав трехдневную череду роста на фоне сохраняющихся опасений вокруг пандемии коронавируса. В штатах Флорида, Техас и Аризона на этой неделе выявили рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки, сообщило в среду издание The Hill.

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Губернаторы штатов утверждают, что рост числа заразившихся связан с более масштабным тестированием, однако эксперты полагают, что в указанных регионах выросло количество случаев передачи инфекции. По их мнению, причиной ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм социального дистанцирования, а также пренебрежение ношением масок.

Всего в США по состоянию на 17 июня больше 2,2 млн пациентов заразились COVID-19. Почти 120 тыс. человек умерли от последствий инфицирования, более 904 тыс. - полностью вылечились.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в среду призвал Конгресс не сворачивать слишком быстро временные программы помощи домовладельцам и малому бизнесу, которые были приняты для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как и накануне в Банковском комитете Сената, Пауэлл выступил с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике, заявив о беспрецедентном падении экономической активности с середины марта в условиях пандемии, а также ограничительных мер, введенных с целью сдерживания распространения пандемии.

По словам Пауэлла, с февраля американская экономика потеряла почти 20 млн рабочих мест, и ФРС ожидает рекордного падения ВВП во II квартале.

В Азии в четверг динамика индексов также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%) на фоне опасений из-за продолжающегося распространения коронавируса.

В Пекине начиная с 11 июня выявлено 158 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая. Основная часть больных зафиксирована в районе Фэнтай - 113 человек. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади". Пекинская газета "Бэйцзин жибао" предупредила в четверг, что опасность распространения коронавируса продолжает оставаться крайне серьезной.

Нефть в четверг также дешевеет на фоне усиления опасений относительно возможности второй волны пандемии коронавируса COVID-19, что может привести к сокращению мирового спроса на топливо; цена Brent находится на $0,15 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $40,6 за баррель (-0,3% и -0,6% накануне), августовская цена WTI - $37,97 за баррель (-0,6% и -1,1% в среду).

ОПЕК в среду сохранила прогноз снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн б/с - до 90,6 млн б/с. В то же время прогноз поставок нефти из стран не-ОПЕК в этом году повышен по сравнению с предыдущей версией на 0,3 млн б/с - до 61,8 млн б/с. Таким образом, ожидается, что поставки из не-ОПЕК снизятся на 3,23 млн б/с по сравнению с 2019 годом.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,215 млн баррелей при прогнозах снижения.

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