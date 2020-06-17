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Высокопоставленная сотрудница Пентагона, поставившая под сомнение заморозку помощи Украине, уходит в отставку

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности главного финансового контролера Пентагона Элейн Маккаскер, поставившая под сомнение законность удержания администрацией президента Дональда Трампа помощи Украине в прошлом году, покинет свой пост в конце месяца, заявил во вторник министр обороны США Марк Эспер.

"Сегодня Элейн Маккаскер подала в отставку с поста заместителя замминистра обороны (контролера) с пятницы 26 июня 2020 года. (...) Я благодарен ей за ее преданность государственной службе и вклад, который она внесла в работу министерства, и желаю ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях", - говорится в заявлении Эспера, распространенном Пентагоном.

Глава Минобороны не уточнил причин отставки Маккаскер.

Президент США Дональд Трамп в ноябре официально выдвинул кандидатуру Маккаскер на пост контролера, но отозвал ее в начале марта после сообщений о том, что она как исполняющий обязанности контролера выразила озабоченность по поводу законности удержания военной помощи Украине.

Ее переписка с чиновником управления и бюджета Белого дома Майклом Даффи насчет удержания военной помощи Украине была опубликована рядом американских СМИ.

Решение администрации США удержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.

Противники Трампа обвиняли его в оказании таким способом давления на украинское правительство с внутриполитической целью.

Между тем, Белый дом настаивал, что задержка в предоставлении помощи была вызвана опасениями, связанными с высоким уровнем коррупции в стране.

США Украина

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