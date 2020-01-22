Республиканцы в Сенате США помешали демократам запросить документы по Украине

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Во время судебных слушаний в Сенате США представители Республиканской партии отклонили попытку демократов обязать администрацию президента США Дональда Трампа передать документы, связанные с задержкой помощи Украине.

53 сенатора выступили против предоставления запрашиваемых документов, 47 поддержали запрос.

Сегодня участники слушаний обсуждают предложенную республиканцами резолюцию, регламентирующую проведение судебных разбирательств по импичменту в Сенате.

Демократы сделали своей первой поправкой к резолюции голосование по документам, которые, по словам лидера демократов в Сенате Чарльза Шумера, касаются контактов между Трампом, высшими должностными лицами администрации США и Украиной о задержке военной помощи.

"Никто не может утверждать, что эти документы не имеют прямого отношения. (... ) Люди должны понимать, что документы могут пролить больше света на то, почему помощь была задержана, кто это сделал", - сказал Шумер журналистам на пресс-конференции перед голосованием.

Данная поправка является первой из нескольких, которые, как ожидается, демократы предложат во вторник.

Чтобы добиться каких-либо изменений в резолюции о процедуре рассмотрения импичмента, демократам необходимы голоса четырех республиканцев в Сенате. Тем временем автор резолюции, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что у него есть 51 голос, необходимый для принятия его правил.

Согласно резолюции, юридической команде президента США также будет дано 24 часа, разделенных на два дня, для предоставления своих аргументов.

Прения сторон начнутся в 13:00 местного времени (21:00 мск) в среду. После этого сенаторы через председателя Верховного суда США Джона Робертса смогут задать сторонам вопросы. На это им будет предоставлено 16 часов.

В проекте резолюции прописано, что необходимость вызова свидетелей будет решаться путем голосования в Сенате. Если Сенат проголосует в конце первого этапа против вызова свидетелей в суд, то, согласно резолюции Макконнелла, будет невозможно рассмотреть дополнительные ходатайства по конкретным свидетелям.

В этом случае процесс может быть завершен уже к концу следующей недели.

В ходе судебного процесса в качестве прокуроров в Сенате выступят семь "менеджеров импичмента" от Палаты представителей Конгресса США. Сенаторы в данном случае становятся присяжными. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в Сенате США сейчас принадлежит республиканцам, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Судебные разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточатся на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей, - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.