Saudi Aramco купила 70% в Sabic за $69,1 млрд

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Saudi Aramco закрыла сделку по покупке доли в саудовской нефтехимической компании Sabic у Фонда национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), сообщила Aramco. Она заплатила за 70% в Sabic $69,1 млрд (259,125 млрд риалов).

"Завершение сделки расширяет присутствие Saudi Aramco в мировой нефтехимической промышленности, которая, как ожидается, продемонстрирует самый быстрый рост спроса на нефть в ближайшие годы. В совокупности, в 2019 году Aramco и Sabic зафиксировали объем производства нефтехимической продукции почти в 90 млн тонн, включая сельскохозяйственные и специальные продукты",- говорится в пресс-релизе.

После закрытия сделки Saudi Aramco становится одним из крупнейших мировых игроков в нефтехимии, отмечается в пресс-релизе.

В рамках интеграции Sabic в Saudi Aramco был создан комитет по корпоративному сотрудничеству и интеграции, который возглавит генеральный директор Sabic. В него также войдут два представителя от нефтехимической компании и три - от Saudi Aramco.

Saudi Aramco объявила о приобретении доли в Sabic у суверенного фонда Саудовской Аравии - PIF в марте 2019 года.