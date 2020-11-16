Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.

С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.

Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $12 млрд. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $100 млрд.

В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.