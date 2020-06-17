Пекин заявил, что не хочет повторения столкновений на китайско-индийской границе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Китая не желают повторений инцидента с недавним боестолкновением на границе с Индией, которое привело к гибели людей, заявил в среду представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Конечно, мы не хотим больше столкновений", - приводят его слова западные СМИ.

Он отметил, что КНР и Индия "продолжат урегулирование этого вопроса путем диалога и переговоров".

В то же время Чжао Лицзянь вновь возложил ответственность за инцидент на индийскую сторону: по его словам, индийские военные пересекли Линию фактического контроля - демаркационную линию между двумя странами в восточной части гималайского региона Ладакх - и атаковали китайских военнослужащих.

По словам Чжао Лицзяня, Китай призывает Индию сдерживать войска на границе, не пересекать ее, воздерживаться от провокаций и односторонних действий, которые бы усложнили ситуацию.

Отношения между Индией и Китаем осложнились после столкновения на этой неделе на Линии фактического контроля. В результате столкновения есть жертвы с обеих сторон: погибли 20 индийских солдат, китайцы, как сообщает индийская пресса со ссылкой на источники в американской разведке, потеряли 35 человек.

В связи с осложнением ситуации премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал экстренную встречу представителей руководства всех индийских партий, она намечена на вторую половину пятницы.

Индийская сторона утверждает, что инцидент был спровоцирован действиями китайских военных.

Напряженность вдоль границы между двумя сторонами возросла в прошлом месяце. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении границы в этом районе.

Территориальные споры между КНР и Индией в 1962 году привели к китайско-индийской пограничной войне.