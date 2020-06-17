Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 173 940+139 436

Пекин заявил, что не хочет повторения столкновений на китайско-индийской границе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Китая не желают повторений инцидента с недавним боестолкновением на границе с Индией, которое привело к гибели людей, заявил в среду представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Конечно, мы не хотим больше столкновений", - приводят его слова западные СМИ.

Он отметил, что КНР и Индия "продолжат урегулирование этого вопроса путем диалога и переговоров".

В то же время Чжао Лицзянь вновь возложил ответственность за инцидент на индийскую сторону: по его словам, индийские военные пересекли Линию фактического контроля - демаркационную линию между двумя странами в восточной части гималайского региона Ладакх - и атаковали китайских военнослужащих.

По словам Чжао Лицзяня, Китай призывает Индию сдерживать войска на границе, не пересекать ее, воздерживаться от провокаций и односторонних действий, которые бы усложнили ситуацию.

Отношения между Индией и Китаем осложнились после столкновения на этой неделе на Линии фактического контроля. В результате столкновения есть жертвы с обеих сторон: погибли 20 индийских солдат, китайцы, как сообщает индийская пресса со ссылкой на источники в американской разведке, потеряли 35 человек.

В связи с осложнением ситуации премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал экстренную встречу представителей руководства всех индийских партий, она намечена на вторую половину пятницы.

Индийская сторона утверждает, что инцидент был спровоцирован действиями китайских военных.

Напряженность вдоль границы между двумя сторонами возросла в прошлом месяце. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении границы в этом районе.

Территориальные споры между КНР и Индией в 1962 году привели к китайско-индийской пограничной войне.

Индия Китай

Новости по теме

Новости

"Фанагория" начала продажи вин на китайской онлайн-площадке Tmall

Пандемия коронавируса

ВОЗ приветствовала прорыв в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 дексаметазоном

ВОЗ приветствовала прорыв в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 дексаметазоном

Что случилось этой ночью: среда, 17 июня

Сотрудница Пентагона, поставившая под сомнение заморозку помощи Украине, подала в отставку

КНДР снова введет военных в район приграничного города Кэсон и горы Кымгансан

Белгазпромбанк приостановил операции с валютой для физлиц

Белгазпромбанк приостановил операции с валютой для физлиц

В Риге снесут здание бывшего ЦК Компартии Латвии

Сотни рейсов в аэропортах Пекина отменили на фоне ситуации с COVID-19

Сотни рейсов в аэропортах Пекина отменили на фоне ситуации с COVID-19

20 индийских военных погибли из-за столкновения с китайскими войсками

20 индийских военных погибли из-за столкновения с китайскими войсками

Что произошло за день: вторник, 16 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');