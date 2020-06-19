Ученые заявили, что коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Италии следы коронавируса COVID-19 были обнаружены в образцах, взятых из сточных вод в Милане и Турине еще в декабре прошлого года, сообщило в пятницу издание The Guardian со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Италии (ISS).

"Результаты, подтвержденные в двух разных лабораториях с использованием двух разных методов, показали присутствие РНК SARS-COV-2 (COVID-19 - ИФ) в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря 2019 года, а также в Болонье 29 января 2020 года", - говорится в заявлении представителя департамента окружающей среды и здравоохранения ISS Джузеппины Ла Россы.

По ее словам, согласно результатам исследования, в январских и февральских пробах также были найдены следы коронавируса. Между тем, представитель ISS добавила, что такие же пробы, взятые в октябре и ноябре прошлого года, не показали наличие COVID-19.

Отмечается, что всего было проведено исследование 40 образцов, взятых в период с октября 2019 года по февраль 2020 года, а также 24 образцов, взятых в период с сентября 2018 года по июнь 2019 года.

Первый случай заражения в Италии был выявлен в начале февраля в регионе Ломбардия. Далее вирус распространился в областях Венето, Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонт. Ломбардия остается одним из наиболее эпидемиологически неблагоприятных регионов страны.

В Италии с начала вспышки коронавируса диагностировано более 238 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 34 тыс. инфицированных скончались.