В трех штатах зафиксировали рекордно высокие количества заражений COVID-19

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В штатах Флорида, Техас и Аризона медики второй день подряд фиксируют рекордно высокое количество заражений COVID-19, пишет в пятницу издание The Hill.

"Я думаю, что у этих штатов еще есть неделя или две, чтобы принять меры для взятия (сложившейся ситуации - ИФ) под контроль", - заявил в четверг в эфире канала CNBC бывший руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотт Готтлиб.

"Они находятся на грани выхода из-под контроля"- добавил он, подчеркивая, что рост числа заражений стоит называть не иначе как "вспышки".

Губернаторы штатов утверждают, что рост числа заразившихся связан с более масштабным тестированием, однако эксперты полагают, что это, вероятно, - не единственная причина. По их мнению, причиной ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм социального дистанцирования, а также пренебрежение ношением масок.

В пятницу утром в Аризоне было зафиксировано 3246 новых случаев заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 2519 новых случаях инфицирования.

В четверг вечером Техас заявил о 3516 новых пациентах с подтвержденным коронавирусом. В среду сообщалось о 3129 случаях.

Согласно официальным данным, во Флориде еще 3822 человек получили положительные результаты теста на наличие COVID-19. Ранее рекорд составлял 3207 случаев заражения за одни сутки.