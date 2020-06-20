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Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

Президент США высоко ценит лидеров Великобритании и Японии, но негативно относится к президенту Франции

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам
Лидеры G7
Фото: Reuters

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по-разному относится к мировым лидерам, с кем ему довелось встречаться и вести переговоры, о чем в своих мемуарах написал отставной советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщила британская The Guardian.

Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".

В то же время, отмечает газета, "Трамп считает, что все, к чему прикасается французский президент Эмманюэль Макрон, "превращается в мусор".

При этом в тексте газеты вместо слова "мусора" используется непечатный термин.

Администрация Трампа в среду подала в суд экстренное заявление с просьбой о запрете публикации книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая должна выйти в свет 23 июня. Белый дом настаивает на том, что мемуары содержат секретную информацию.

Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона, в которой он охарактеризовал Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека.

США Дональд Трамп

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