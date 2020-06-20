Саудовская Аравия отменит комендантский час

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия отменит комендантский час, введенный из-за коронавируса, сообщила BBC News.

Комендантский час отменят в воскресенье, но многие ограничения останутся в силе. Власти оставили в силе запрет на путешествия за границу и паломничества.

Пока неизвестно, разрешат ли хадж в Мекку для мусульман со всего мира. Он должен пройти в конце июля.

Некоторые мусульманские страны, включая Малайзию и Индонезию, запретили своим гражданам отправиться в хадж в этом году. Обычно около 2,5 миллиона мусульман посещают Мекку во время хаджа.

По информации университета Джонса-Хопкинса, в Саудовской Аравии зарегистрировано почти 155 тысяч заражений коронавирусом и 1,23 тысячи смертей.