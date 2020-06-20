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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:43Заразились
на 19.06В России 569 063+7 972В мире 8 663 136+174 159

Число жертв коронавируса в мире превысило 460 тыс.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по Москве субботы достигло 460 005 человек, увеличившись за сутки на 6 716, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 4 331.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 8 663 135 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 198 396 против 114 789 по состоянию на минувшую пятницу, излечились 4,2 млн. человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 220 961 (119 112 скончавшихся), Бразилии - 1 032 913 (48 954), России - 568 292 (7 831), Индии - 395 048 (12 948), Великобритании - 303 285 (42 546), Испании - 245 575 (28 315), Перу - 244 388 (7 461), Италии - 238 011 (34 561), Чили - 231 393 (4 638), Иране - 200 262 (9 392), Франции - 196 038 (29 620), Германии - 190 829 (8 887), Турции - 185 245 (4 905), Пакистане - 171 666 (3 382), Мексике - 170 485 (20 394), Саудовской Аравии - 150 292 (1 184), Бангладеш - 105 535 (1 388), Канаде - 102 314 (8 408).

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