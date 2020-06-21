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Путин предупредил об опасности слов Зеленского о Великой Отечественной войне

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях РФ и Украины, считает глава российского государства Владимир Путин.

В рамках документального проекта "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1", президенту РФ был задан вопрос о том, как он относится к высказываниям Зеленского о войне и о том, как это может сказаться на дальнейших отношениях двух стран.

"Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", - сказал Путин.

Ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу в январе.

Владимир Путин Украина Владимир Зеленский ВОВ Великая Отечественная война

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