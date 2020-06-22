Brent подешевела до $41,09 за баррель

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются в понедельник на смешанных сигналах после уверенного роста по итогам минувшей недели.

К 8:18 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,24%) к уровням закрытия предыдущей сессии и торговались у $41,09 за баррель. За пятницу Brent подорожала на $0,68 (1,6%).

Июльские фьючерсы на WTI дешевеют на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,05 (0,13%), до $39,70 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,91 (2,3%). Цена ближайшего фьючерса WTI на закрытие предыдущих торгов стала максимальной с 6 марта, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

За минувшую неделю Brent прибавила в цене 8,9%, WTI - 9,6%.

Цены на нефть поддерживал оптимизм относительно выполнения сделки ОПЕК+. Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

"Уровень исполнения сделки уже был выше ожиданий участников рынка, и, вероятно, можно достичь лучшего уровня", - отметила старший аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Паола Родригез Масиу, которую цитирует MarketWatch.

Помимо этого, нефтяные цены поддержали новости о переговорах лидеров стран Евросоюза о создании фонда экономического восстановления объемом 750 млрд евро ($840 млрд) и о спаде напряженности в отношениях между США и Китаем.

"Фонд восстановления ЕС объемом 750 млрд евро поддержит экономическое восстановление в Европе и будет способствовать росту спроса на нефть этим летом", - считает аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Помимо этого, Bloomberg сообщил о планах Пекина по наращиванию закупок американской сельхозпродукции для выполнения первой фазы торгового соглашения с США.

В то же время, рост нефтяных цен сдерживается опасениями в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом в Китае и ряде американских штатов. За истекшие стуки в КНР выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом, из них 18 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав страны на своем официальном сайте.

Власти Аризоны, Флориды, Калифорнии и Невады в пятницу сообщили об очередном рекордном приросте новых случаев заражения коронавирусом.

"Трафик в Пекине снизился, поскольку власти борются с новой вспышкой. В США Apple была вынуждена закрыть ранее открывшиеся магазины на фоне роста случаев заболевания в некоторых штатах", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Количество действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 13 штук по сравнению с предыдущей неделей - до 266 единиц. Годом ранее в стране действовало 967 установок. Число нефтяных установок снизилось на 10 и составило 189 - на 600 меньше, чем годом ранее.