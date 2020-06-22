Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,5-0,6%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в понедельник начались с коррекции цен большинства blue chips на фоне проседающей фондовой Азии из-за опасений о второй волне коронавируса.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6% и составил 2742,57 пункта, индекс РТС упал на 0,5% до 1243,69 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,3%.

Доллар подорожал на семь копеек до 69,51 рубля.

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-1,3%), "РусАла" (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Ростелекома" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "РусГидро" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%).

Подросли котировки "Башнефти" (+2%), ПАО "Полюс" (+1,3%), ВТБ (+0,5%), "Россетей" (+0,4% и +0,5% "префы").

В пятницу индексы в США снизились на новостях о коронавирусе. Власти Аризоны, Флориды, Калифорнии и Невады в тот день сообщили об очередном рекордном приросте новых случаев заражения коронавирусом.

Помимо этого, на пятницу пришелся так называемый день "четверного колдовства" (Quadruple Witching Day), в который истекают фьючерсы и опционы на индексы и акции. В этот день обычно наблюдается волатильность торгов, отмечает MarketWatch.

Оптимизму инвесторов в начале торгов в пятницу способствовало сообщение Bloomberg о планах Пекина нарастить закупки американской сельхозпродукции для выполнения первой фазы торгового соглашения с США.

Безработица в США в мае снизилась в 43 из 50 штатов и в округе Колумбия, тем не менее в трех она осталась выше отметки 20% (Невада, Мичиган и Гавайи), свидетельствует подробный отчет министерства труда, опубликованный в пятницу.

В понедельник на фоне сохранения опасений по поводу продолжающегося распространения коронавируса снижаются индексы в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье сообщила о более 183 000 новых случаев заражения за сутки - это рекордный показатель. Наибольшее число заражений зафиксировано в Бразилии и США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в минувшую пятницу, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса на фоне попыток стран возобновлять экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры.

В Пекине развернута кампания комплексного повсеместного тестирования населения на заражение COVID-19, сообщил журналистам заместитель заведующего орготделом пекинского горкома КПК Чжан Цян. Он связал это с новой вспышкой инфекции, которая начала распространяться в городе с 11 июня. На сегодняшний день уже выявлено 205 носителей вируса, отметил чиновник на пресс-конференции.

К 10:01 августовские фьючерсы на Brent после снижения ранним утром развернулись вверх и торговались на 0,1% выше уровней закрытия пятницы, находясь около $42,21 за баррель (+1,6% в пятницу). Августовские фьючерсы на WTI торговались у $39,82 за баррель, на 0,03% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

За минувшую неделю Brent прибавила в цене 8,9%, WTI - 9,6%.

Цены на нефть поддерживал оптимизм относительно выполнения сделки ОПЕК+. Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

Также в пятницу нефтяные цены поддержали новости о переговорах лидеров стран Евросоюза о создании фонда экономического восстановления объемом 750 млрд евро ($840 млрд) и о спаде напряженности в отношениях между США и Китаем.

За истекшие стуки в КНР выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом, из них 18 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав страны.

Количество действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 13 штук по сравнению с предыдущей неделей - до 266 единиц. Годом ранее в стране действовало 967 установок.