Въезжающему на Украину иностранцу нужно иметь страховку, покрывающую лечение COVID-19

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Иностранцам, въезжающим на Украину, необходимо иметь страховой полис, покрывающий лечение коронавируса, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы говорим об обычном полисе добровольного медицинского страхования. Для нас очень важно, чтобы человек, который приезжает на Украину - не гражданин Украины и не беженец - обязательно имел полис, который покрывает именно лечение COVID-19", - сказал он на брифинге в Киеве.

Глава Минздрава пояснил, что согласно закону, государство покрывает лечение исключительно гражданам Украины или беженцам, которые находятся на территории страны.