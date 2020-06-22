Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 22.06В России 592 280+7 600В мире 8 954 125+162 321

Въезжающему на Украину иностранцу нужно иметь страховку, покрывающую лечение COVID-19

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Иностранцам, въезжающим на Украину, необходимо иметь страховой полис, покрывающий лечение коронавируса, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы говорим об обычном полисе добровольного медицинского страхования. Для нас очень важно, чтобы человек, который приезжает на Украину - не гражданин Украины и не беженец - обязательно имел полис, который покрывает именно лечение COVID-19", - сказал он на брифинге в Киеве.

Глава Минздрава пояснил, что согласно закону, государство покрывает лечение исключительно гражданам Украины или беженцам, которые находятся на территории страны.

Украина коронавирус

Новости

Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июня

Выборы в США - 2020

Болтон объявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

Болтон объявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

КНДР с помощью воздушных шаров сбросит миллионы гневных листовок на Южную Корею

КНДР с помощью воздушных шаров сбросит миллионы гневных листовок на Южную Корею

Подозреваемый в убийстве трех человек в Рединге был известен британским спецслужбам

В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

Сыну претендента на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Испания открыла границы для жителей Евросоюза

Испания открыла границы для жителей Евросоюза

Что случилось этой ночью: 21 июня, воскресенье

Трамп введет новые ограничения на рабочие визы в США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');