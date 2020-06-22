Участников пикетов солидарности в Белоруссии наказывают крупными штрафами

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Участников пикетов солидарности, прошедших в минувшую пятницу, наказывают крупными штрафами, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

По информации правозащитников, в понедельник суды проходят во всех районах Минска. Также суды проходят в Витебске, Могилеве, Орше, Борисове, Ганцевичах, Бобруйске, Молодечно и Солигорске.

Так, в Минске суды рассматривают административные дела в отношении порядка 50 человек, в регионах - около 30 человек. В основном, их судят по статьям 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Участникам пикета в Минске присуждают штрафы от 15 до 50 базовых величин (Br405-1350 или около $170-570). В регионах минимальные штрафы начинаются от 4 базовых величин (Br108, около $45). Вместе с тем есть и те, кому присуждают административные аресты.

Как сообщалось, в пятницу, 19 июня, и минувшие выходные в Минске и других городах прошли митинги в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. По информации МВД, только 19 июня были задержаны 270 человек.