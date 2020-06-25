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В Белоруссии за четыре дня задержали больше 360 протестующих

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии на пикетах солидарности с альтернативными претендентами в президенты за четыре дня с 18 по 21 июня были задержаны более 360 человек, сообщил правозащитный центр "Весна". Более 260 задержаний пришлось на Минск. На первой акции "Цепь солидарности" в столице задержаний не было.

По информации "Весны", кроме Минска, задержания прошли в 18 городах: в Гомеле было 13 задержанных, Бобруйске - 12, Новополоцке - 10, Ганцевичах - 10, Борисове - 10, Новогрудке - 9, Витебске - 7, Могилеве - 6 или более, Бресте - 6, Речице - 3, Волковыске - 3, Молодечно - 3, Солигорске, Гродно и Орше - по 2, Светлогорске, Лиде и Слуцке - по одному.

В Слониме пикетчиков вызвали в милицию позже для составления протоколов.

"Также известно, что в Минске, как минимум, 15 человек, которые были задержаны в пятницу и отпущены без протоколов, вызывают в РУВД Ленинского района для составления этих самых протоколов", - отметили правозащитников.

По задержаниям 22 и 23 июня прошли больше 100 судов. По данным "Весны", девять человек получили в общей сложности 105 суток ареста, а как минимум 78 человек получили штрафы размером на общую сумму около 50 500 белорусских рублей.

Всего, по их информации, с начала текущей избирательной кампании 112 человек получили в общей сложности 1583 суток ареста по административным статьям, 205 человек получили штрафы общим размером более 167 000 рублей. "Весне" также известно о 650 случаях произвольных задержаний, которые произошли в период с 6 мая по 23 июня.

Посольство США в Белоруссии посоветовало согражданам избегать уличных акций в Минске, поскольку "мирные демонстрации могут перерасти в конфронтации с применением насилия". Дипломаты отметили, что "правоохранительные органы задержали и арестовали некоторых участников и организаторов общественных мероприятий за предполагаемые нарушения белорусского законодательства".

Гражданам США дипмиссия рекомендовала носить при себе удостоверения личности, в том числе, паспорта с действующей белорусской визой.

Белоруссия Весна Цепь солидарности Минск США

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