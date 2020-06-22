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В Турции арестовали четырех человек за шпионаж в пользу Франции

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Власти Турции арестовали четырех лиц, подозреваемых в шпионаже на Францию, сообщает в понедельник турецкое издание "Сабах".

По версии следствия, арестованные занимались сбором информации о внутренней обстановке в ряде консервативных организаций Турции, религиозных групп и в Управлении по делам религии, а также о сотрудниках этого ведомства.

Подозреваемые использовали фальшивые удостоверения личности, якобы принадлежащие агентам Национальной разведывательной организации Турции, и утверждали, что собирают сведения о группировке ИГ (запрещена в РФ) и о других подобных террористических группах.

"Сабах" отмечает, что один из подозреваемых - Метин Оздемир - был завербован французскими военными, когда служил в Афганистане. Вернувшись в Турцию, он начал работать в охране генконсульства Франции в Стамбуле. Затем он вошел в контакт с представителем Генерального директората внешней безопасности (объединенная служба внешнеполитической и военной разведки) Франции: разведчик мог помочь Метину поступить на службу в Иностранный легион, но вначале тот должен был раздобыть интересующую куратора информацию.

Согласно признанию арестованного, он собрал информацию о 120 лицах, включая имамов, и передал французской стороне. За свою деятельность он получал деньги, а также втянул в шпионскую активность еще трех человек. Однако, как отмечает газета, ему в то же время угрожали кураторы, а в ответ он заявлял, что у Франции будут неприятности, если ему придется сознаться в шпионаже.

Турция Франция

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