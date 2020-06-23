Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Алмазбек Атамбаев Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", - зачитал приговор судья Эмильбек Каипов.

Решением суда Атамбаев лишен государственных званий и госнаград - орденов "Данакер" (Примиритель) и "Манас" II степени, медали "Данк" (Слава), именных часов президента.

В список имущества, которое подлежит конфискации, вошли пять автомобилей, земельные участки в Чуйской и Иссык-Кульской областях Киргизии. Также конфискуются бывшие в собственности Атамбаева компании ОАО "Медиа Форум" ОсОО "Форум", "Автомаш" и телеканал "Апрель", а также счета и ценные бумаги в ряде киргизских банков.

Защита обсудит возможность обжалования приговора с Атамбаевым, сказал журналистам адвокат экс-президента Сергей Слесарев. "Приговор попытались сделать лояльным, хотя никто из них не виноват. Перед судом поставлена задача вынести обвинительный приговор, и она выполнена даже не судом, а должностными лицами, которые не обладают этими полномочиями", - заявил адвокат.

По делу о незаконном освобождении криминального авторитета также признана виновной бывший генпрокурор Киргизии Индира Джолдубаева. Она приговорена к штрафу в 5 млн сомов ($66,6 тыс.) и лишена чина государственного советника III класса и звания "Заслуженный юрист".

Экс-советника председателя Государственной службы исполнения наказания (ГСИН) Киргизии Калыбека Качкыналиева приговорили к двум годам лишения свободы. Вместе с тем в связи с отбытием срока наказания Качныналиев освобожден из зала суда. Академика Абдухалима Раимжанова суд оставил без назначения наказания в связи с истечением срока давности.

Гособвинение просило приговорить Атамбаева к 15 годам колонии с конфискацией имущества.

По делу о незаконном освобождении криминального "авторитета" Азиза Батукаева в коррупции подозреваются 19 бывших чиновников Киргизии. 14 подозреваемых подписали соглашения о сотрудничестве со следствием.

Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню. Парламентская комиссия в том же году установила, что о его освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Киргизии Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено.

В 2019 году в МВД Киргизии возобновили расследование. В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для его освобождения от отбывания наказания.