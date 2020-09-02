Осужденный на 11 лет экс-президент Киргизии Атамбаев посчитал свою вину недоказанной

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, осужденный на 11 лет и два месяца по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, считает свою вину недоказанной.

"Ни в материалах уголовного дела, ни в показаниях свидетелей нет ни одного факта коррупционных или иных преступных действий с моей стороны", - говорится в заявлении Атамбаева, поступившем в "Интерфакс".

Атамбаев заявил, что с 2011 года принимал все меры по экстрадиции в страну Жаныша Бакиева, брата экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева.

"Суть уголовного дела Батукаева заключается в том, что в результате запланированной в 2012 году операции Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Жаныш Бакиев должен быть доставлен в Киргизию. Руководить этой операцией мной было поручено ее инициатору, тогдашнему председателю ГКНБ. К сожалению, операция была провалена. Допускаю, что возможно кто-то был в этом лично заинтересован, а может быть просто так сложились обстоятельства", - заявил Атамбаев.

"Я руководствовался только одним желанием - привлечь к реальной ответственности убийцу десятков невинных людей. Именно и только поэтому по решению властей суды проходили в закрытом режиме и материалы дела были засекречены, чтобы скрыть правду от народа, чтобы легче было клеветать на меня. Фактически получилось так, что я осужден на 11 лет за то, что поддержал операцию ГКНБ по доставлению в Киргизию и привлечению к реальной ответственности кровавого преступника", - добавил экс-президент.

7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате произошедших событий в Киргизии сменилась власть. Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев, его родственники и члены "ближнего круга" бежали из страны.

Бакиев заочно признан виновным в соучастии в организации массового убийства. В 2016 году суд в Киргизии изменил ему ранее вынесенный приговор к пожизненному лишению свободы на 30-летний тюремный срок. Его брат Жаныш Бакиев приговорен к пожизненному заключению.

Киргизия добивается от Белоруссии выдачи Бакиевых в течение последних лет, белорусская сторона неоднократно отказывала в их выдаче под предлогом угрозы политического преследования на родине.

23 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева. 14 августа Бишкекский городской суд оставил без изменений решение суда низшей инстанции.

В рамках дела о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева в коррупции подозревались 19 бывших чиновников Киргизии. С 14 подозреваемыми были подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием.

Дело о незаконном освобождении Батукаева

Азиз Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню. Созданная по факту освобождения Батукаева парламентская комиссия в 2013 году установила, что об освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Киргизии Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено.

В 2019 году в МВД Киргизии заявили о возобновлении расследования. В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для освобождения от отбывания наказания.

18 августа Свердловский районный суд Бишкека признал виновными бывшего министра здравоохранения Киргизии Динару Сагинбаеву в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Соучастие преступлению" и "Коррупция" УК Киргизии и на основании соглашения о сотрудничестве со следствием назначил ей наказание в виде штрафа в размере $3,3 тыс.

Подозреваемый по этому делу Атамбаев был задержан и помещен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности 8 августа 2019 года. До этого он находился в статусе свидетеля, но отказывался приходить на допрос.