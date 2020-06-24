Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57Заразились
на 24.06В России 606 881+7 176В мире 9 263 466+164 825

В МВД Белоруссии связали задержания в Минске с сигналом о массовой драке

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило, что задержание ОМОНом людей в очереди к магазину с национальной символикой symbal.by было связано с массовой дракой.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, что "вечером 22 июня на линию 102 позвонили несколько человек и рассказали, что возле дома №18 по проспекту Машерова происходит массовая драка, участники которой повредили автомобиль".

На место приехали полицейские, участников конфликта доставили для разбирательства в Советское РУВД Минска. "Сейчас устанавливаются причины происшествия, в связи с чем начат административный процесс в отношении еще нескольких человек", - заявила Чемоданова.

В свою очередь в лишенном аккредитации правозащитном центре "Весна" сообщили, что на задержанных возле магазина symbal.by сотрудники Советского РУВД Минска составили по два протокола об административных правонарушениях: по статьям о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий и о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Как сообщалось, накануне в Минске ОМОН задержал в очереди к магазину с национальной символикой более десяти человек, в том числе фотокорреспондента агентства "БелаПАН".

"Стало известно, что из-за давления властей закрывается магазин национальной одежды symbal.by. Вечером 23 июня люди из солидарности пошли туда поддержать магазин и приобрести у них товары. Выстроилась очередь из пары десятков человек. Но быстро приехал ОМОН на автозаке и стал задерживать людей, которые просто молча стояли в очереди в магазин", - сообщили накануне в "Весне".

В минской милиции объяснили задержания тем, что люди якобы не давали проехать автомобилю.

Ранее милиция изъяла у магазина symbal.by партию футболок с надписью "ПСИХОЗ%". После этого магазин стали проверять различные органы, из-за чего его работа была фактически приостановлена. В среду магазин сообщил о том, что его работа будет полностью остановлена спустя неделю.

Магазин специализируется на продаже маек, сувениров, аксессуаров с национальной символикой, в том числе с флагом Белоруссии образца 1991-1995 годов.

Белоруссия

Новости

В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ "Адмирал Макаров"

В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ "Адмирал Макаров"

Дожди на западе Украины разрушили дамбы и мосты

Что случилось этой ночью: среда, 24 июня

Трамп предложил посадить Болтона в тюрьму и конфисковать его деньги

Трамп предложил посадить Болтона в тюрьму и конфисковать его деньги

WSJ назвала условия Штатов для продления ДСНВ

Пхеньян отложил начало военных действий против Южной Кореи

Япония приостановила работу приложения для отслеживания пациентов с COVID-19

Twitter не удалил твит Трампа, который признал оскорбительным

Что произошло за день: вторник, 23 июня

Первый после режима изоляции очный саммит лидеров ЕС пройдет 17-18 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');