В МВД Белоруссии связали задержания в Минске с сигналом о массовой драке

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило, что задержание ОМОНом людей в очереди к магазину с национальной символикой symbal.by было связано с массовой дракой.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, что "вечером 22 июня на линию 102 позвонили несколько человек и рассказали, что возле дома №18 по проспекту Машерова происходит массовая драка, участники которой повредили автомобиль".

На место приехали полицейские, участников конфликта доставили для разбирательства в Советское РУВД Минска. "Сейчас устанавливаются причины происшествия, в связи с чем начат административный процесс в отношении еще нескольких человек", - заявила Чемоданова.

В свою очередь в лишенном аккредитации правозащитном центре "Весна" сообщили, что на задержанных возле магазина symbal.by сотрудники Советского РУВД Минска составили по два протокола об административных правонарушениях: по статьям о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий и о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Как сообщалось, накануне в Минске ОМОН задержал в очереди к магазину с национальной символикой более десяти человек, в том числе фотокорреспондента агентства "БелаПАН".

"Стало известно, что из-за давления властей закрывается магазин национальной одежды symbal.by. Вечером 23 июня люди из солидарности пошли туда поддержать магазин и приобрести у них товары. Выстроилась очередь из пары десятков человек. Но быстро приехал ОМОН на автозаке и стал задерживать людей, которые просто молча стояли в очереди в магазин", - сообщили накануне в "Весне".

В минской милиции объяснили задержания тем, что люди якобы не давали проехать автомобилю.

Ранее милиция изъяла у магазина symbal.by партию футболок с надписью "ПСИХОЗ%". После этого магазин стали проверять различные органы, из-за чего его работа была фактически приостановлена. В среду магазин сообщил о том, что его работа будет полностью остановлена спустя неделю.

Магазин специализируется на продаже маек, сувениров, аксессуаров с национальной символикой, в том числе с флагом Белоруссии образца 1991-1995 годов.