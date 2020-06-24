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Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором
Место крушение самолета Pakistan International Airlines в Карачи
Фото: Reuters

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Причиной крушения пассажирского самолета в Карачи 22 мая, приведшего к гибели 97 человек, стала ошибка пилотов и диспетчеров. Об этом свидетельствуют предварительные данные расследования катастрофы, обнародованные в среду.

Как передает агентство Associated Press, в материалах раскрываются новые детали происшествия. Ранее сообщалось, что самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines потерпел крушение из-за проблем с двигателем. Как выяснилось, борт пострадал из-за неудачной первой попытки посадки.

Лайнер разбился при второй попытке сесть в Карачи. Диспетчеры трижды предупреждали экипаж, что самолет находится на не подходящей для посадки высоте, но не сообщили о повреждении двигателя. Пилоты заверили, что справятся.

Расшифровка бортовых самописцев позволила установить, что во время полета пилоты обсуждали ситуацию с коронавирусом, от которого пострадали их семьи.

Министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заверил, что экипаж самолета был очень опытным, но пилоты не были сосредоточены на полете, что привело к ошибке.

Как сообщалось, 22 мая самолет, следовавший из Лахора, рухнул в густонаселенном районе незадолго до посадки в международном аэропорту Карачи. В результате катастрофы были разрушены несколько домов. Двоим людям, находившимся на борту, удалось выжить.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Пакистане зарегистрированы 188 926 случаев COVID-19.

Крушение самолета в Пакистане

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Пакистан

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