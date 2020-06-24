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Что произошло за день: среда, 24 июня

Парад Победы в Москве, зараженные коронавирусом в числе делегатов из Киргизии и причины крушения самолета в Пакистане

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве прошел парад Победы. По Красной площади прошли 11 расчетов в исторической форме со стрелковым оружием времен войны, историческая и современная техника, над площадью пролетели 75 воздушных судов. Выступая с трибуны, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что именно советский народ одержал победу над нацизмом, "в этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне".

- Президент Киргизии не смог прийти на парад Победы из-за обнаружения коронавируса у членов делегации. После прибытия в Москву Сооронбай Жээнбеков и сопровождавшие его лица сдали тест на коронавирус, результаты оказались положительными у завотделом внешней политики аппарата президента и сотрудника охраны. Жээнбеков проведет три дня в самоизоляции.

- В России за сутки зарегистрированы 7 176 новых случаев COVID-19. В Москве выявлены еще 811 заболевших - это минимальное значение с 9 апреля. За сутки в России умерли 154 пациента (всего - 8 513), вылечились 12 393 человека (всего - 368 822). Общее число случаев заражения достигло 606 881.

- Запад Украины затопило из-за ливней. Сильнее всего пострадала Ивано-Франковская область. Потоки воды снесли мосты и дамбы. Погибли три человека.

- Причиной крушения пассажирского самолета в Карачи в конце мая стал человеческий фактор. Согласно обнародованным в среду данным, во время полета пилоты Airbus 320 были увлечены обсуждением ситуации с коронавирусом, а также проигнорировали предупреждение диспетчеров об ошибке при посадке. Кроме того, при первой попытке посадить самолет был поврежден двигатель, о чем диспетчеры не сообщили экипажу.

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