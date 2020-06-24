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Segway снимет с производства двухколесный электроцикл

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Компания Segway 15 июля прекратит производство двухколесного электроцикла Segway Personal Transporter, сообщает в среду BBC News.

Американский инженер Дин Кеймен, создавший это самобалансирующееся устройство, рассчитывал на революцию в сфере транспорта, однако за два десятилетия существования модели прорыва не произошло. Как отмечает агентство Associated Press, компания приняла решение о прекращении выпуска Segway Personal Transporter на фоне того, что за прошлый год на модель пришлось всего 1,5% от прибыли компании.

Электроцикл стал популярным в некоторых странах среди полицейских и гидов, однако сложность его управления не раз приводила к авариям, в том числе смертельным.

Самым громким происшествием стала гибель владельца компании Segway Джеймса Хеселдена в сентябре 2010 года: он сорвался со скалы на своем электроцикле.

Segway

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