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Япония отказалась от размещения американской системы ПРО

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Японское правительство приступило к пересмотру своей политики национальной безопасности после решения приостановить реализацию плана развертывания американской наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщило агентство "Дзидзи цусин".

О приостановке плана развертывания системы сообщил министр обороны Таро Коно на встрече премьер-министра Синдзо Абэ с ключевыми министрами кабинета.

Коно ранее говорил, что Япония может отказаться от Aegis Ashore из-за риска падения после пуска ракетных ускорителей на жилые кварталы за пределами полигона, а также указывал на технические проблемы и рост затрат.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, это решение может быть не окончательным, поскольку переговоры с американской стороной все еще продолжаются.

В 2017 году Япония приняла решение о размещении двух американских комплексов Aegis Ashore на своей территории на фоне ракетных пусков в КНДР.

Япония США Aegis Ashore

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