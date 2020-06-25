Япония отказалась от размещения американской системы ПРО

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Японское правительство приступило к пересмотру своей политики национальной безопасности после решения приостановить реализацию плана развертывания американской наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщило агентство "Дзидзи цусин".

О приостановке плана развертывания системы сообщил министр обороны Таро Коно на встрече премьер-министра Синдзо Абэ с ключевыми министрами кабинета.

Коно ранее говорил, что Япония может отказаться от Aegis Ashore из-за риска падения после пуска ракетных ускорителей на жилые кварталы за пределами полигона, а также указывал на технические проблемы и рост затрат.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, это решение может быть не окончательным, поскольку переговоры с американской стороной все еще продолжаются.

В 2017 году Япония приняла решение о размещении двух американских комплексов Aegis Ashore на своей территории на фоне ракетных пусков в КНДР.