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Спутниковые снимки показали активность на ядерном объекте в КНДР

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Снимки, сделанные лабораторией Planet Labs и проанализированные экспертами Института международных исследований Миддлбери (США), показывают активный объект в деревне Волло-Ри близ Пхеньяна, который, как предполагают эксперты, используется для создания ядерных боеголовок.

"Данный объект имеет все признаки ядерного объекта - периметр охраны, жилье, расположенное на территории, памятники, о посещении которых лидером КНДР не сообщается, а также подземную инфраструктуру. И он находится прямо рядом с фабрикой бутилированной воды, которая не имеет ни одной из этих характеристик", - заявил телеканалу CNN Джеффри Льюи, профессор Института международных исследований Миддлбери.

Он отметил, что на объекте наблюдается большая транспортная активность.

"Движение транспортных средств на этом участке предполагает, что производство в Волло-Ри продолжалось во время процесса саммита, который растянулся от встречи в Сингапуре в июне 2018 года до встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне 2019 года в демилитаризованной зоне", - сказал ученый.

"Последние спутниковые снимки показывают, что движение транспортных средств продолжается, что позволяет предположить, что КНДР продолжает производить ядерные боеголовки или их компоненты", - добавил эксперт.

КНДР

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