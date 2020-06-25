Brent подешевела до $39,91 за баррель

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг на данных о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в США, Китае и странах Латинской Америки, а также на информации о росте запасов топлива в США третью неделю подряд.

К 7:55 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,4 (0,99%) до $39,91 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $2,32 (5,4%), до $40,31 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,31 (0,82%), до $37,7 за баррель. В среду контракт подешевел на $2,36 (5,9%), до $38,01 за баррель.

"Серьезное беспокойство вызывает рост числа заражений COVID-19 в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду", - сказал MarketWatch аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

"Есть опасения, что снятые ограничения могут вернуться назад, - добавил он. - Кроме того, вновь встает вопрос относительно перспектив спроса на нефть".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает рост числа новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки.

"Если пандемия спровоцирует вторую волну ограничительных мер, нефтехранилища, возможно, не смогут вместить неиспользованную нефть и бензин", - отмечается в обзоре Rystad Energy.

Минэнерго США сообщило, что в стране запасы нефти выросли по итогам третьей недели подряд - на 1,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 100 000 баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 1 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 500 000 баррелей в сутки (б/с), до 11 млн б/с.

Резервы бензина на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 249 000 баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 100 000 баррелей.