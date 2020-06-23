Нефть на физическом рынке Европы подорожала из-за сокращения поставок из РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Нефть на физическом рынке дорожает в Европе на фоне сокращения предложения со стороны России, сообщает Bloomberg.

В первой декаде июля отгрузка нефти марки Urals в портах в Балтийском и Черном морях составит 880 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют расчеты Bloomberg. Если этот уровень сохранится до конца месяца, он станет минимальным с 2008 года.

Сокращение поставок происходит на фоне снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+, которая призвана ликвидировать излишек предложения на нефтяном рынке.

Премия Urals к Brent на прошлой неделе составляла более $2 за баррель - максимум с 2015 года - по сравнению со скидкой примерно в $4,5 в апреле.

"Рынок, похоже, находится в процессе активного восстановления", - отмечает аналитик JBC Energy GmbH Ойген Линделл.

Он отметил, что сокращение добычи крупнейшими производителями и рост спроса - "это то, что необходимо рынку для сокращения запасов и восстановление равновесия".

Как сообщает Bloomberg, нефтяной спрос в Италии, Испании, Франции и Великобритании в последние недели растет на фоне смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Снижение предложения основных сортов, включая Urals, вызвало рост цен и на другие сорта. Стоимость североморской нефти на прошлой неделе повысилась на фоне необычайного роста закупок французской Total, которая является крупнейшей в Европе нефтеперерабатывающей компанией.