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Россия в 2023 году доставит на МКС двух космических туристов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на Международную космическую станцию (МКС), сообщает корпорация.

"Между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на Российский сегмент Международной космической станции (МКС)", - сообщили в "Энергии".

Там добавили, что один из двух космических туристов, которые отправятся на МКС в 2023 году, совершит выход в открытый космос.

Россия МКС РКК Энергия Space Adventures

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