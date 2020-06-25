РКК "Энергия" запланировала первый выход туриста в открытый космос на 2023 год

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Один из двух космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию в 2023 году, выйдет в открытый космос вместе с профессиональным космонавтом, сообщила Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".

Предполагается, что выход они совершат с российского сегмента станции.

Корпорация также сообщила, что заключила контракт с американской Space Adventures на доставку двух туристов на МКС в 2023 году.

В декабре 2019 году из документации РКК как разработчика корабля "Союз-МС" стало известно, что на нем смогут летать на МКС туристы и это будет стоить 2,573 млрд рублей с человека. Расценки утвердил совет директоров корпорации.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" два дополнительных "Союза".

"Мы сейчас заказали два новых корабля. Производственная программа РКК "Энергия" такова, что они могут делать четыре корабля в год, но нам потребуется еще увеличить загрузку предприятия до пяти кораблей в год. Нам нужны корабли под коммерческие запуски для туристов по линии компании Space Adventures, есть и другие заявки", - сказал Рогозин.

Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

"Роскосмос" в феврале 2019 года сообщал о подписании контракта с американской компанией Space Adventures об организации краткосрочных полетов на МКС двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле. Тогда речь шла о полете на МКС до конца 2021 года.

"Роскосмос" и Space Adventures сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек, а Чарльз Симони - два раза.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.