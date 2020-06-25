Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
на 25.06В России 613 994+7 113В мире 9 430 384+166 918

РКК "Энергия" запланировала первый выход туриста в открытый космос на 2023 год

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Один из двух космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию в 2023 году, выйдет в открытый космос вместе с профессиональным космонавтом, сообщила Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".

Предполагается, что выход они совершат с российского сегмента станции.

Корпорация также сообщила, что заключила контракт с американской Space Adventures на доставку двух туристов на МКС в 2023 году.

В декабре 2019 году из документации РКК как разработчика корабля "Союз-МС" стало известно, что на нем смогут летать на МКС туристы и это будет стоить 2,573 млрд рублей с человека. Расценки утвердил совет директоров корпорации.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" два дополнительных "Союза".

"Мы сейчас заказали два новых корабля. Производственная программа РКК "Энергия" такова, что они могут делать четыре корабля в год, но нам потребуется еще увеличить загрузку предприятия до пяти кораблей в год. Нам нужны корабли под коммерческие запуски для туристов по линии компании Space Adventures, есть и другие заявки", - сказал Рогозин.

Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

"Роскосмос" в феврале 2019 года сообщал о подписании контракта с американской компанией Space Adventures об организации краткосрочных полетов на МКС двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле. Тогда речь шла о полете на МКС до конца 2021 года.

"Роскосмос" и Space Adventures сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек, а Чарльз Симони - два раза.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.

РКК Энергия Space Adventures Роскосмос МКС Денис Тито Союз МС

Новости по теме

Новости

Росстат подтвердил планы провести Всероссийскую перепись населения в апреле 2021 года

Росстат подтвердил планы провести Всероссийскую перепись населения в апреле 2021 года

Инвесторы подали иски на 51,5 млн руб. к Мосбирже из-за ситуации с фьючерсами WTI

Инвесторы подали иски на 51,5 млн руб. к Мосбирже из-за ситуации с фьючерсами WTI

В Калининграде наградили медалью участницу парада, потерявшую туфельку

Мосгоризбирком не жаловался в полицию на двойное голосование Павла Лобкова

Мосгоризбирком не жаловался в полицию на двойное голосование Павла Лобкова

Участник инцидента во время парада в Москве пройдет психиатрическую экспертизу

Участник инцидента во время парада в Москве пройдет психиатрическую экспертизу

Суд признал незаконным обыск в квартире екатеринбуржца, убитого при задержании

СКР обвинил журналиста Айдера Муждабаева в публичном оправдании терроризма

Россияне утроили расходы на турпоездки в июне

Изменение Конституции

Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

В Кремле отвергли обвинения Лукашенко во вмешательстве в выборы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');