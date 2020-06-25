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Эксперты оценили риски перелета пустынной саранчи из Африки на Кавказ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Пустынная саранча, которая в этом году активно развивается в восточной Африке и представляет серьезную угрозу сельскому хозяйству, может долететь до Кавказа и Центральной Азии. Об этом сообщается в пресс-релизе отделения ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) для связи с РФ по итогам вебинара, на котором обсуждались меры противодействия этой угрозе.

Принявшие в нем участие эксперты привели примеры таких перелетов, которые фиксировались ранее.

"Саранча и кузнечики представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства на Кавказе и в Центральной Азии. Три вида саранчовых вредителей – итальянский прус, мароккская саранча и азиатская перелетная саранча – угрожают продовольственной безопасности и источникам средств к существованию населения в обоих этих регионах, а также в прилегающих районах северного Афганистана и юга Российской Федерации. В зоне опасности находятся свыше 25 млн гектаров пашни и пастбищ", - говорится в сообщении.

"Нынешняя ситуация с распространением саранчи в мире не имеет аналогов", - заявил директор отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков, процитированный в сообщении. В связи с этим он отметил важную роль финансовых ресурсов, получаемых от доноров ФАО.

ФАО продолжает призывать доноров поддержать масштабные гуманитарные операции. На данный момент, сообщил директор отдела ФАО по чрезвычайным ситуациям и восстановлению Доминик Бюржон, "общий объем полученного финансирования составляет $178,9 млн против необходимого финансирования в размере $312 млн, дефицит составляет $133 млн".

При этом он упомянул о недавнем добровольном взносе РФ в $10 млн для содействия борьбе со вспышкой пустынной саранчи в Африке. По его мнению, "это только начало партнерства с Россией на этом направлении".

Заместитель генерального директора ФАО, региональный представитель для стран Европы и Центральной Азии Владимир Рахманин отметил, что "потери от вредителя накладываются на ущерб, нанесенный продовольственным сетям эпидемией COVID-19". "В этой беспрецедентной ситуации ФАО в соответствии со своим мандатом организовала широкую международную операцию по содействию национальным правительствам, фермерам и сельхозпроизводителям в сдерживании вспышек саранчовых", - сказал он.

По его словам, чрезвычайную помощь ФАО в борьбе с саранчой на фоне распространения COVID-19 запросили Таджикистан и Киргизия.

"По оценкам ФАО, требуется существенно интенсифицировать эти усилия - в приближающийся сезон дождей численность саранчи может вырасти еще в 20 раз", - заявил Рахманин.

Директор Россельхозцентра при Минсельхозе РФ Александр Малько сообщил, что в связи с массовым распространением саранчовых вредителей в мае 2020 года был введен режим повышенной готовности в ряде районов Чеченской республики и Калмыкии. Хороший эффект дают совместные обследования на приграничных территориях России и Казахстана.

ООН РФ

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