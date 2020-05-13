Эксперты предупредили об активизации саранчи в России после теплой зимы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Теплая зима в России в этом году помогла выжить одному из основных вредителей растений - саранче.

Она начинает активизироваться, аграрии - готовить химикаты и технику для обработки полей. Распространение коронавируса на эти процессы не повлияло, сообщили специалисты, опрошенные "Интерфаксом".

По данным Россельхозцентра при Минсельхозе РФ, мониторинг стадных видов саранчовых проведен на 374,3 тыс. га, мониторинг на кубышки - на 370,3 тыс. га. Кубышки обнаружены на 57,4 тыс. га. Специалисты также начали обследование мест предполагаемого отрождения личинок. Мониторинг нестадных видов саранчи был проведен на 196,7 тыс. га, вредитель обнаружен на 16,9 тыс. га.

В одном из районов Оренбургской области уже было зафиксировано отрождение личинок нестадных видов саранчи. "Повышение температуры воздуха активизирует этот процесс, причем появятся не только нестадные виды, но и итальянский прус (стадный вид саранчи - ИФ)", - сообщили в отделе защиты растений филиала Россельхозцентра по Оренбургской области.

На территории региона обитает более 20 видов саранчовых, относящихся к нестадным видам. Их особенностью является неспособность перемещаться на значительные расстояния. "Однако при жаркой и сухой погоде, а также при недостатке естественной растительности в местах резервации они могут представлять серьезную угрозу посевам сельскохозяйственных культур", - заявили в филиале.

Кубышки саранчи обнаружены и в Башкирии, самих насекомых пока нет, сообщили в Минсельхозе республики.

Их количество не превышает экономический порог вредоносности, но специалисты держат ситуацию под контролем, в каждом из районов, где ранее отмечалось нашествие этого насекомого, созданы штабы по мониторингу ситуации.

Запасы химикатов на обработку полей от саранчи в районах созданы заблаговременно, кроме этого они есть и в филиале Россельхозцентра. Техника для обработки находится в рабочем состоянии.

В полной готовности и аграрии Саратовской области.

Как сообщила начальник отдела защиты растений управления Россельхозцентра по Саратовской области Наталия Короткова, отрождение саранчи ожидается в третьей декаде мая. "В прошлом году мы обработали от этого вредителя 900 га. В этом планируем обработать 6 тыс. га - с учетом того, что перезимовка саранчи в регионе прошла хорошо, погодные условия этому благоприятствовали. Кроме того, возможно, нам придется бороться не только с нашими популяциями, но и с "залетными" из других регионов", - сказала Короткова.

По ее словам, пока это только прогнозы, планы будут корректироваться ближе к концу мая. "По нашей информации, проблем с техникой и химикатами (для борьбы с саранчой - ИФ) у сельхозпроизводителей региона нет. Многие хозяйства уже закупили или закупают опрыскиватели", - отметила Короткова.

В Ростовской области контрольное обследование планируется провести на следующей неделе. Не исключено, что будут обнаружены и первые личинки, сообщил начальник отдела защиты растений филиала Россельхозцентра Евгений Бондарев.

"В осенне-зимний период было проведено обследование на кубышки саранчовых в местах их заселения в прошлом году. Они обнаружены на незначительной площади. Так, в одном из районов кубышки мароккской саранчи были найдены на 400 га пастбищ", - сказал он.

По его словам, личинки могут появиться во второй и третьей декадах мая. Аграрии к уничтожению вредителя закупили необходимые препараты.

"В прошлом году саранчой было заселено порядка 15 тыс. га, наш прогноз на текущий год не превышает эту площадь, потому что в прошлом году обработки производились интенсивно", - сообщил Бондарев. Он рассчитывает, что площадь заселения будет гораздо меньше, чем в прошлом году. "Но заселение будет точно, потому что часть саранчи перелетает к нам из Калмыкии, и ее очень много. Поэтому на границе с Калмыкией обследование проводится постоянно", - заявил он.

В Дагестане, где вредители обнаружены на 10,35 тыс. га, обработано почти 2 тыс. га, сообщили в Минсельхозпроде республики. "На борьбу с саранчовыми задействованы четыре мобильные установки системы ГАРД (генератор аэрозольный с регулируемой дисперсностью). В ближайшее время подключим малую авиацию и другую технику", - уточнили в ведомстве.

В Ставропольском крае обследовано почти 120 тыс. га, мароккская саранча обнаружена в 8 районах на площади 23 тыс. га, сообщили в краевом Минсельхозе.

"В прошлом году в целом ситуация с саранчовыми вредителями была относительно стабильной - все необходимые мероприятия для предотвращения их распространения приняты своевременно, аналогичная работа планируется и в нынешнем году", - сказали в ведомстве.

По словам замминистра сельского хозяйства Вячеслава Дридигера, защитные мероприятия уже проведены на 3,5 тыс. га в семи районах края. Для борьбы с саранчовыми вредителями из краевого бюджета выделено 28 млн рублей.

Специалисты края также координируют свои действия с коллегами из Калмыкии и Дагестана в рамках подписанного 12 октября 2018 года соглашения о сотрудничестве между министерствами. Оно предполагает взаимодействие регионов в проведении защитных мероприятий по борьбе с саранчовыми и другими сельскохозяйственными вредителями, обмен опытом и информацией в области научных исследований, государственной регистрации средств защиты растений и фитосанитарного состояния приграничных территорий.

Как сообщили в филиале Россельхозцентра по Ставропольскому краю, в этом году предполагается обработать 362 тыс. га земель на территориях трех регионов (Ставрополье, Дагестан, Калмыкия). Но эта цифра может возрасти, если условия для развития саранчи будут благоприятными. "Из зимовки вредители вышли удачно, погода позволила, выживаемость кубышек составила 93%", - сообщили в филиале.

По данным Россельхозцентра, в 2020 году обработку от саранчи в РФ планируется провести на 427 тыс. га против 371 тыс. га в 2019 году и 675,8 тыс. га в 2017 году.

Как пояснили эксперты, саранча является одним из самых вредоносных насекомых из-за способности к стремительному росту, возможности мигрировать на большие расстояния и высокой степени повреждения сельскохозяйственных культур. Саранчовые могут потреблять до 30% надземной фитомассы, а в период вспышек - полностью уничтожать растительность в местах размножения.

В 2019 году обследования территорий на наличие саранчи в РФ были проведены на площади 12,91 млн га, в 2018 году - на 13,5 млн га. Саранча была обнаружена на 1,3 млн га против 1,5 млн га в 2018 году. Экономический порог вредоносности был отмечен на 365,1 тыс. га, в 2018 году - на 610,2 тыс. га.