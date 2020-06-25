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Американские "Рапторы" снова вылетали на перехват военных самолетов РФ вблизи Аляски

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Истребители ВВС США F-22 Raptor в четверг вылетали на идентификацию и сопровождение двух российских патрульных противолодочных самолетов Ил-38, вошедших в американскую опознавательную зону противовоздушной обороны (ADIZ) вблизи Аляски. Об этом сообщило объединенное американо-канадское Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"В пятый раз в этом месяце NORAD продемонстрировал свою готовность и способность по обеспечению защиты Родины, осуществив перехват российских самолетов, вошедших в опознавательную зону противовоздушной обороны", - заявил командующий NORAD генерал Терренс О'Шонесси.

По утверждению NORAD, российские морские разведчики подлетали к острову Унимак в восточной части Алеутской гряды на расстояние 50 миль (80,5 км), и в общей сложности находились около четырех часов в американской опознавательной зоне ПВО вблизи Аляски.

При этом отмечается, что российские военные самолеты находились в международном воздушном пространстве и ни разу не входили непосредственно в воздушное пространство США.

Во время полета американских истребителей F-22 Raptor их действия поддерживали самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker.

США РФ Ил-38

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