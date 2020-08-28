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У NORAD нет претензий к приблизившимся к Аляске российским военным самолетам

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Самолеты F-22 поднялись в воздух для сопровождения приблизившихся к Аляске российских самолетов противолодочной авиации Ту-142, сообщили в пятницу в объединенном американо-канадском командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Сближение произошло на этой неделе.

В сообщении NORAD отмечается, речь идет о "трех группах по два Ту-142", и что российские самолеты в какой-то момент находились в 50 морских милях от берегов Аляски. В общей же сложности, их видели недалеко от воздушного пространства США в течение примерно пяти часов.

NORAD уточнило, что Ту-142 остались в международном воздушном пространстве и не нарушали воздушное пространство США и Канады.

Ранее сообщалось, что самолеты Воздушно-космических сил и морской авиации трех флотов ВМФ России в пятницу выполнили полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого, Тихого океанов и Балтийского моря.

"Продолжительность полётов составила более 12 часов. За это время экипажи самолетов преодолели маршруты протяженностью свыше 10 тысяч километров. На отдельных участках полетов российские самолеты сопровождались истребителями стран НАТО", - говорилось в сообщении Национального центра управления обороной РФ, поступившем в "Интерфакс".

По данным военного ведомства полёты выполнены в рамках учений "Океанский щит-2020".

Полёты выполнены морской авиацией Северного (два Ил-38 четыре Ту-142), Тихоокеанского (два Ил-38, четыре Ту-142) Балтийского (два Су-24М) флотов и самолётами командования Дальней авиации Воздушно-космических сил (два Ту-95МС, один Ил-78), сказано в сообщении.

Полеты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, сказано в сообщении.

Россия США Канада NORAD Ту-142

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