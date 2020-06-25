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На Украине началась вторая волна коронавируса

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Загруженность больниц для приема больных с COVID-19 значительно увеличилась, а это значит, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости" - говорится в сообщении, в официальном телеграмм-канале Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр Украины отмечает, что основной причиной увеличения количества заболевших COVID-19 является несоблюдение карантинных ограничений.

"Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине: люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решается эти ограничения усиливать. Как следствие - мы видим значительный рост заболеваемости в соответствующих областях", - отметил премьер-министр.

"Поэтому если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, есть единственный путь - вместе придерживаться ограничений, предложенные в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть честными и с ответственностью относиться к простым правилам", - подытожил Шмыгаль.

Украина коронавирус

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