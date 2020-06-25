На Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро четверга зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом - выявлено 994 новых случая инфицирования за сутки, 349 человек из числа ранее заразившихся COVID-19 выздоровели, 16 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о 940 новых заболевших COVID-19 за сутки, 23 июня было 833 инфицированных, 22 июня - 681 заболевший, 21 июня было 735 инфицированных, 20 июня - сообщалось о 841 заболевшем, 19 июня - о 921 случае заражения.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 40 008 человек, выздоровевших - 17 758, умерли 1 067 человек. Сейчас на Украине COVID-19 болеют 21 183 человека, что на 629 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения зафиксировано во Львовской области (204 случая), Одесской области (95 случаев), Закарпатской области (85 случаев), Ровненской области (84 случая), в Киеве (85 случаев).