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США сочли недостаточными усилия России в борьбе с торговлей людьми

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Политика России не соответствует критериям, которые бы указывали на ликвидацию в стране проблемы торговли людьми, и российские власти в недостаточной мере пытаются исправить это положение, говорится в ежегодном докладе Госдепа США, посвященном этой проблеме в мире.

"(Действия - ИФ) правительства России не отвечают в полном объеме минимальным стандартам ликвидации торговли людьми, и оно не предпринимает значительных усилий для этого", - отмечается в документе.

Россия в документе отнесена к третьей категории государств, действия которых, по версии США, не отвечают стандартам борьбы против торговли с людьми.

При этом в госдепе утверждают, что органы власти выявляют лишь незначительное число пострадавших от торговли людьми в сравнении с истинными масштабами этой проблемы, причем потенциальных ее жертв подвергают наказаниям, включая задержания и высылку из страны, но не принимают во внимание их возможное отношение к проблеме с торговлей людьми.

Указывается, что основной проблемой в сфере торговли людьми остается принудительный труд, причем страдают от него как иностранцы в России, к примеру, лица, прибывшие из КНДР и стран Центральной Азии, так и выходцы из России за рубежом. В частности, по версии госдепа, подневольный труд применяется в строительстве, текстильной промышленности, сельском хозяйстве, заготовке леса и морском судоходстве, в ресторанном бизнесе, торговле и при уборке улиц.

При этом в Госдепе отдельно указывают на фактор северокорейских рабочих в России: хотя, по данным ведомства, их число в 2019 году упало с 11,5 тыс. до 1 тыс., Россия в то же время выдала более 20 тыс. туристических и студенческих виз гражданам КНДР. Отмечается, что Россия в соответствии с положениями резолюций СБ ООН высылала северокорейских рабочих, граждане из КНДР продолжали прибывать в РФ, причем многие, по-видимому, оказались задействованы в неформальном секторе экономики. В госдепе полагают, что власти КНДР могут содержать рабочие лагеря на территории России, где подневольно трудятся тысячи северокорейцев.

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