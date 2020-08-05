Россия призывает ООН расследовать утечку в СМИ доклада по КНДР

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия призывает ООН расследовать все факты утечек в СМИ конфиденциальных докладов о соблюдении санкций Совета Безопасности по КНДР, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы сожалеем, что конфиденциальный доклад экспертов ООН по КНДР, скорее всего, снова просочился в прессу, и решительно осуждаем такую практику, которая может иметь серьезные последствия", - написал Полянский в своем твиттере.

"Мы призываем ООН расследовать каждый подобный инцидент и предотвращать их", - добавил он.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН сообщили, что Пхеньян "вероятно разработал миниатюрные ядерные устройства, чтобы вписаться в боеголовки своих баллистических ракет".