Общее число заразившихся COVID-19 в Центральной Азии достигло почти 37 тыс. человек

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 1014 и на утро пятницы достигло 36 873, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане 655 человек выписаны из больниц после лечения от новой инфекции, общее число выздоровевших достигло 23 528 человек.

Число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 262 человек, за минувшие сутки стало известно о смерти от COVID-19 11 человек в Казахстане, еще одна пациентка скончалась в Узбекистане.

Число больных коронавирусной инфекцией в Казахстане за минувшие сутки увеличилось на 465 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране на утро пятницы достигло 19 750, сообщила межведомственная комиссия по нераспространению заболевания.

Вместе с тем, по данным ведомства, за сутки в Казахстане зарегистрированы еще 883 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, которые с 3 июня не включаются в общую статистику распространения COVID-19 в стране. Всего в республике с 3 июня выявлены 13 560 носителей коронавируса без клинических проявлений болезни, отметили в комиссии.

По данным ведомства, в стране от коронавируса скончались еще 11 человек, общее число летальных случаев достигло 147, вылечились 12 220 человек (+338 человек за сутки).

Новые заражения выявлены в 17 регионах страны. Лидируют по числу заражений Нур-Султан (3 тыс. 613), Алма-Ата (3 549), Карагандинская область (2080), а также Атырауская область (1 584) и Шымкент (1 482).

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 250 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 4 204, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Мадамин Каратаев на брифинге в пятницу.

По его словам, новых летальных исходов, связанных с коронавирусом, нет. Общее число жертв COVID-19 в Киргизии составляет 43 человека.

"За сутки из стационаров выписано 50 пациентов. На лечении находится 633 человека, из них 46 в тяжелом состоянии, 12 в реанимации", - сказал замминистра. По его данным, общее число излечившихся достигло 2 162 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 238 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 7 228 сообщил в пятницу Минздрав республики. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 192 человек и достигло 4 877 человек.

Число летальных исходов достигло 20 человек. Накануне стало известно о том, что в Сурхандарьинской области (юг Узбекистана) скончалась 59-летняя жительница, у которой 19 июня был выявлен коронавирус.

В настоящее время на карантине в стране находятся более 60 тыс. человек. У 19 больных состояние оценивается как тяжелое, у семерых - как крайне тяжелое. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

В Таджикистане за сутки коронавирус выявлен у 61 человека, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 5 691, сообщили "Интерфаксу" вечером в минувший четверг в пресс-центре Минздрава республики. За прошедшие сутки летальных исходов не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 52 пациента. По данным ведомства, выздоровели после коронавируса 4 269 человек (+75 за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля. По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.