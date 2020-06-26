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Лукашенко заявил, что посетит мемориал под Ржевом и надеется "обсудить вопросы" с Путиным

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату под Ржевом и рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России - ИФ) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Как сообщалось, мероприятие запланировано на 30 июня. Лукашенко на него пригласил Путин.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Лукашенко, скорее всего, примет приглашение главы российского государства встретиться на открытии мемориала под Ржевом 30 июня.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин

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