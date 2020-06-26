В МИД Белоруссии допустили, что Лукашенко посетит открытие Ржевского мемориала

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что президент Александр Лукашенко, скорее всего, примет приглашение главы российского государства Владимира Путина встретиться на открытии мемориала под Ржевом 30 июня.

"Да, президент России пригласил президента Беларуси во время его нахождения в Москве на параде принять участие в церемонии открытия памятника погибшим советским воинам во Ржеве. Этот памятник был изготовлен на деньги Союзного государства. Сейчас обсуждается программа возможного пребывания президента Беларуси. Я думаю, что, скорее всего, предложение будет принято и президент будет участвовать", - сказал Макей журналистам в пятницу в Минске.

Он отметил, что планируется двусторонняя встреча двух президентов. "Конечно же, это хороший повод для руководителей обоих государств пообщаться и обсудить, в том числе, и какие-то назревшие вопросы нашего двустороннего и многостороннего взаимодействия", - заявил министр.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, прорабатывается возможность участия президента Белоруссии в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом. На вопрос журналистов, поступило ли приглашение Лукашенко посетить мемориал под Ржевом, Песков сказал: "Да, такая возможность прорабатывается".

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что мероприятие запланировано на 30 июня.

Ранее Песков заявил, что Путин планирует принять участие в торжественном открытии Ржевского мемориального комплекса, установленного в Тверской области в память о солдатах Красной армии. "Есть такие планы", - сказал он.