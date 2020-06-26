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Нефтяная корпорация Ливии заявила о вторжении наемников из РФ на крупнейшее месторождение

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) обеспокоены присутствием иностранных бойцов на территории нефтяного месторождения аш-Шарара.

"Национальная нефтяная корпорация глубоко обеспокоена присутствием наемников из России и других стран на месторождении аш-Шарара после того, как вечером 25 июня на его территорию вошла колонна автомобилей, и была проведена встреча с представителями охраны объекта", - говорится в заявлении NOC, опубликованном в пятницу.

"Ливийская нефть принадлежит ливийскому народу, и я целиком и полностью отвергаю попытки иностранных держав помешать восстановлению добычи нефти. Стоит отметить, что многие страны выигрывают от того, что ливийская нефть отсутствует на мировых рынках. Некоторые из них цинично сожалеют о том, что Ливия пока не способна наладить производство, в то время как за кулисами поддерживают силы, которые тормозят процесс", - прокомментировал ситуацию председатель NOC Мустафа Саналла.

В начале июня арабские СМИ сообщили о начале возобновления добычи на крупнейшем в стране месторождении аш-Шарара, это подтвердила и NOС. "Первый этап производства начнется с производительностью 30 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что возврат к полной мощности займет 90 дней из-за повреждений, вызванных очень длительной остановкой", - говорится в сообщении корпорации.

Добыча на крупнейшем месторождении начинается после полугодовой остановки. В январе 2020 года Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром приступила к блокировке объектов нефтяной промышленности накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. В список этих объектов входят морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны. В результате работа нефтяной инфраструктуры страны по всей производственной цепочке от добычи сырья до его реализации была парализована.

Оператором проекта аш-Шарара является совместное предприятие NOC с французской Total, испанской Repsol, австрийской OMV и норвежской Equinor. Восстановление добычи нефти в Ливии происходит на фоне международных усилий с активным участием России по стабилизации политической ситуации в стране.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА.

Между тем, 9 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что информация о воюющих в Ливии сотрудниках ЧВК "Вагнер" построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию российской политики.

"Распространяемая рядом зарубежных источников, в том числе в Госдепартаменте США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении", - заявлял Богданов в интервью египетской газете "Аль-Ахрам", текст которого был опубликован на сайте МИД РФ.

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