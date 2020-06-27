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Ливия призвала США и ЕС ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В признанном ООН правительстве Ливии призывают США и Евросоюз ввести ограничительные меры в отношении ЧВК "Вагнер", которая, по утверждению Триполи, недавно захватила контроль над нефтяным месторождением.

Турецкое агентство "Анадолу" приводит слова главы МВД Ливии Фетхи Башага, который заявляет, что "правительство Ливии не позволит российским наемникам контролировать нефтяные объекты страны и выдворит этих людей с военных баз страны".

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Кроме того, по данным "Анадолу", постпред Ливии при ООН Тахир эс-Сунни также призвал Евросоюз и Соединенные Штаты ввести ограничительные меры против ЧВК "Вагнер".

В Ливии утверждают, что месторождение захватили наемники из ЧВК "Вагнер" совместно с суданской группировкой "Джанджавид". Накануне Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что иностранные бойцы присутствуют на территории месторождения с вечера 25 июня.

Еще 9 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что информация о воюющих в Ливии сотрудниках ЧВК "Вагнер" построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию российской политики

В начале июня арабские СМИ сообщили о начале возобновления добычи на крупнейшем в стране месторождении "Аш-Шарара", это подтвердила и нефтяная корпорация.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Файеза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией .

Ливия ООН Вагнер

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